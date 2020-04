Hervé Barmasse live giovedì 9 aprile su Instagram

L’alpinista valdostano Hervé Barmasse in diretta Instagram parlerà di alpinismo e alimentazione con Elena Casiraghi.

Hervé Barmasse, alpinista e atleta del Team The North Face ed Elena Casiraghi, specialista in alimentazione e integrazione dello sport – Equipe Enervit, live domani giovedì 9 aprile alle 17.00 in una diretta Instagram dedicata agli sport di montagna e all’alimentazione.

Hervé ed Elena parleranno di nutrizione prima, durante e dopo le attività outdoor rispondendo a tutte le domande e curiosità dei followers. Inoltre, non mancheranno anche i preziosi consigli per affrontare al meglio gli allenamenti quotidiani in casa.

L’appuntamento è sul canale Instagram di Hervé Barmasse – Stay tuned!