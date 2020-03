Celina Seghi compie 100 anni: auguri al “Topolino delle Nevi”

Cento anni fa nasceva all’Abetone Celina Seghi, vincitrice di una medaglia iridata e del maggior numero di medaglie ai Campionati italiani nella storia dello sci alpino.

La sciatrice dell’Abetone è nata infatti il 6 marzo 1920, anche se per problemi di registrazione anagrafica, l’atto fu sottoscritto solo due giorni dopo ed è per questo che scherzando Celina, nona di sette figli, festeggiava due volte il suo compleanno e sui documenti è riportata la data dell’otto marzo, il giorno della festa delle donne. Soprannominata il “Topolino delle nevi” per la figura minuta, ricevette poi l’appellativo anche di “Diavoletto rosso” per quella grinta sempre dimostrata in pista.

Una donna che negli anni ’30 e ’40 si è dovuta fare largo a gomitate per far valere la sua grande voglia di competere nello sport ed in particolare nello sci alpino, dove predominavano gli uomini e le donne non erano particolarmente ben viste. Nella sua carriera affrontò atlete del calibro dell’altoatesina Paula Wiesinger (primo oro mondiale per l’Italia ai Mondiali nel 1932) o di Giuliana Chenal Minuzzo. La Seghi fu vincitrice a sua volta di una medaglia iridata ai Mondiali di Cortina del 1941, nello slalom speciale battendo anche una grande campionessa come la tedesca Christl Cranz e l’argento in combinata, ma questi trofei non furono mai riconosciuti, annullati dalla Fis perchè disputati durante il periodo bellico. Seconda guerra mondiale che ha limitato la carriera agonistica di questa sciatrice toscana che insieme a Zeno Colò, unica donna, fece parte del nel mitico gruppo dei «quattro moschettieri dell’Abetone», quelli che portarono lo sci toscano ai vertici dello sport bianco. Con lei erano oltre al grande Zeno Colò, il caposcuola Vittorio Chierroni, di qualche anno più anziano e il più giovane Paride Milianti.

Celina nella sua lunga carriera si fregiò di innumerevoli titoli tra i quali anche il maggior numero di medaglie ai Campionati italiani nella storia dello sci alpino, ben 37 (25 ori, 7 argenti e 5 bronzi). In carriera vinse anche prestigiosi trofei internazionali, in particolare l’Alberg-Kandahar conquistando il prestigioso trofeo della competizione, la “A-K” di diamanti, un trofeo che in pochi al mondo hanno potuto ottenere e solo sei donne. Partecipò a due Olimpiadi (St. Moritz ’48 e Oslo ’52) ottenendo come miglior piazzamento tre 4/i posti in discesa, slalom e combinata. Ai Mondiali del 1950 ad Aspen conquistò un bronzo in slalom speciale.

Nel 1954 vinse ancora l’ultimo titolo nazionale ai campionati italiani, il 37/o, vent’anni dopo il primo, ottenuto nel 1934.Gareggio fino alla vigilia delle Olimpiadi di Cortina del 1956, alle quali partecipò solo come spettatrice. Terminata la carriera agonistica si sposò e si trasferì a Pistoia, divenne maestra di sci e continuò a sciare all’Abetone fino a tarda età.

In questa particolare ricorrenza possano giungere a Celina i migliori auguri di sereno compleanno. Auguri Topolino.